«Сибирь» в серии буллитов вырвала победу у «Барыса»

Матч «Сибири» и «Барыса»
Матч «Сибири» и «Барыса»
Фото: © ХК «Сибирь»

Новосибирцы из «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов обыграли казахстанцев из «Барыса» со счетом 2:1.

На 29-й минуте победную шайбу забросил нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко. Хозяева сравняли счет за полторы минуты до конца основного времени. На 60-й минуте сравнял Мэйсон Морелли.

В серии буллитов сильнее оказались новосибирцы — 2:1.

«Сибирь» выиграла у «Барыса» четвертый матч из пяти в текущем сезоне. Команды ждет еще одна встреча 20 марта.

В регулярном чемпионате-2025/26 Сибири» провела 33 игры и набрала 24 очка, «Барыс» — 34 матча и — 29 очков.

Спорт #Хоккей
