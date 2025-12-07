НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль пообещал наказать за конфискацию российских активов

Источник:
РБК
352 4
Кремль
Фото: Никонико962 / CC BY-SA 4.0

Москва привлечет к юридической ответственности как страны, так и конкретных людей, ответственных за возможную конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что никто не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, но «деньги очень хотят».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — отметил пресс-секретарь президента.

Руководство ЕС в последние месяцы активно обсуждает возможность конфискации замороженных российских активов. Бельгия выступает против: власти страны предупреждают о возможных репутационных последствиях и отказываются нести риски в одиночку.

Политика #Мир
Обсуждение (4)
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов

AK47PROSecurity

Пффф. Естественно он ответит только на удобные ему вопросы.

Uynachalnica

СВО всего 9%? Тут даже на Шамана Томагавк хотели потратить, а у народа вопросов мало...