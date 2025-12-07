Кремль пообещал наказать за конфискацию российских активов

Москва привлечет к юридической ответственности как страны, так и конкретных людей, ответственных за возможную конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги», — сказал Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что никто не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, но «деньги очень хотят».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — отметил пресс-секретарь президента.

Руководство ЕС в последние месяцы активно обсуждает возможность конфискации замороженных российских активов. Бельгия выступает против: власти страны предупреждают о возможных репутационных последствиях и отказываются нести риски в одиночку.