Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль

Источник:
The Telegraph
268 3
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Фото: Thomas Padilla / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service / CC BY 4.0

Совершенно оторванная от реальности позиция главы евродипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество и делает этим подарок Кремлю, утверждает британская газета The Telegraph.

«Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — сказан в статье.

Издание считает, что чрезмерная ненависть эстонского политика к России не только разделяет Европу, но и отворачивает от нее США, сводя эффективность европейской дипломатии к нулю.

«Чиновники Белого дома раздражены тем, что они называют "эстонизацией" европейской внешней политики. А опубликованная на этой неделе новая стратегия национальной безопасности США сигнализирует о серьезном пересмотре отношения Вашингтона к своим некогда ближайшим союзникам в Европе», — говорится в статье.

В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений о том, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.

