Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский грубо ответил американскому миллиардеру Илону Маску, призвавшему распустить Европейский союз.

Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский в той же соцсети.

Макс и раньше критиковал Евросоюз, но его риторика ужесточилась после решения Еврокомиссии оштрафовать X на 120 миллионов евро за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах.

В январе 2025 года в Вашингтоне Маск произнес речь, поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест, приложил правую руку к груди и резко поднял руку вверх и вперед. Многие восприняли этот как аналог нацистского приветствия.