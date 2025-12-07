НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз

Источник:
Sibnet.ru
323 4
Предприниматель и бизнесмен Дональд Маск
Предприниматель и бизнесмен Дональд Маск
Фото: © Gage Skidmore

 Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский грубо ответил американскому миллиардеру Илону Маску, призвавшему распустить Европейский союз.

Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский в той же соцсети.

Макс и раньше критиковал Евросоюз, но его риторика ужесточилась после решения Еврокомиссии оштрафовать X на 120 миллионов евро за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах.

В январе 2025 года в Вашингтоне Маск произнес речь, поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест, приложил правую руку к груди и резко поднял руку вверх и вперед. Многие восприняли этот как аналог нацистского приветствия.

Еще по теме
Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль
Раскрыты два самых спорных вопроса на переговорах по Украине
Кремль порадовался исключению России из числа прямых угроз США
Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
31
Китай обложит налогом презервативы
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
20
Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска