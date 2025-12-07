Получен новый снимок объекта 3I/ATLAS

Космический телескоп Hubble сделал свежий снимок таинственного межзвездного объекта 3I/ATLAS с помощью инструмента Wide Field Camera. Фотография опубликована на сайте NASA.

3I/ATLAS выглядит на снимке как яркая белая точка в центре кадра, окруженная светло-голубой комой. При этом фоновые звезды из-за длительной экспозиции растянулись на изображении на диагональные бело-голубые полосы.

объект 3I/ATLAS на снимке телескопа Hubble Фото: © NASA

Отмечается, что 3I/ATLAS в момент съемки находился на расстоянии примерно 286 миллионов километров от Земли. В настоящее время межзвездный объект продолжает пересекать Солнечную систему.

NASA рассчитывает, что наблюдения за 3I/ATLAS при помощи Hubble продлятся еще несколько месяцев, пока объект сохраняет достаточную яркость. Снимки помогут раскрыть загадку происхождения 3I/ATLAS, некоторые ученые считают, что объект — инопланетный корабль.

На минимальное расстояние к Земле 3I/ATLAS подлетит 19 декабря, далее он направится к Юпитеру со скоростью более 220 километров в час. После этого объект покинет Солнечную систему.