НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам увеличат длительность сверхурочной работы

Источник:
Sibnet.ru
312 1
Офис
Фото: © Sibnet.ru

Правительство намерено увеличить максимальную продолжительность сверхурочной работы для россиян до 240 часов в год. Сейчас этот показатель составляет 120 часов.

Изменения прописаны в плане мероприятий по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и должны заработать к апрелю 2026 года.

«Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год», — говорится в документе.

При этом отмечается, что речь идет о сверхурочной работе с согласия работника и оплатой такой работы в повышенном размере. Ожидается, что это даст возможность россиянам получать вторичную занятость на своем основном рабочем месте, а не искать подработку на стороне.

Инициативу о смягчении ограничения продолжительности сверхурочных работ ранее выдвинул бизнес, в итоге кабмин поддержал предложение вдвое увеличить годовую норму.

Еще по теме
Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии
Сотни малых городов России оказались под риском исчезновения
Средние зарплаты от 150 тыс. рублей зафиксированы в четырех регионах
Эксперт перечислил самые выгодные для отпуска месяцы в 2026 году
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
31
Китай обложит налогом презервативы
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
20
Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска