Россиянам увеличат длительность сверхурочной работы

Правительство намерено увеличить максимальную продолжительность сверхурочной работы для россиян до 240 часов в год. Сейчас этот показатель составляет 120 часов.

Изменения прописаны в плане мероприятий по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и должны заработать к апрелю 2026 года.

«Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год», — говорится в документе.

При этом отмечается, что речь идет о сверхурочной работе с согласия работника и оплатой такой работы в повышенном размере. Ожидается, что это даст возможность россиянам получать вторичную занятость на своем основном рабочем месте, а не искать подработку на стороне.

Инициативу о смягчении ограничения продолжительности сверхурочных работ ранее выдвинул бизнес, в итоге кабмин поддержал предложение вдвое увеличить годовую норму.