Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке игрового сервиса Minecraft, соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд телеграм-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещенных". Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — говорится в сообщении.

Minecraft считается одной из самых популярных игр в истории — ее тираж превышает 300 миллионов экземпляров. Стабильная версия сервиса была выпущена в 2011 году, после чего быстро привлекла геймеров по всему миру.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к игровому сервису Roblox — это еще один проект, популярный среди миллионов геймеров по всему миру. Игру заблокировали за якобы массовое распространение материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности.