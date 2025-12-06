Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Евросоюз необходимо ликвидировать, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

«Европейский союз нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал предприниматель.

По его словам, «бюрократия ЕС медленно душит Европу». Маск отметил, что ликвидация Евросоюза приведет к тому, что правительства будут лучше представлять свой народ.

Реакция последовала на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 120 миллионов евро за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках недавно принятого закона о цифровых услугах (DSA).

По оценке экспертов, функционал «синей галочки» в соцсети, используемый для верификации аккаунтов, работает некорректно, так как любой пользователь может его приобрести, что способно ввести остальных в заблуждение.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ, обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом, повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей.