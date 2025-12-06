НАВЕРХ
Гигантскую структуру обнаружили в космосе

Галактика UGCA 193 (космос)
Фото: © NASA

Одну из крупнейших галактических структур обнаружили в космосе, ее протяженность составляет порядка 50 миллионов световых лет. Структура представляет собой огромную «нить» из множества галактик.

Главная цепочка структуры длиной 5,5 миллиона световых лет состоит из 14 галактик. Это в два раза превышает расстояние между нашей галактикой Млечный Путь и Андромедой, говорится в статье исследователей, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Большинство галактик выстроены вдоль «нити», их оси расположены параллельно ей. Степень такого выравнивания оказалось даже выше, чем предполагают космологические модели, отметили астрономы.

Галактики вращаются вдоль продольной оси галактической «нити» — своеобразного хребта. Более того, вся колоссальная структура очень медленно также поворачивается в ту же самую сторону.

Структура содержит очень много водорода — это указывает на ее молодость. Водород — главное сырье для звезд, поэтому наблюдение за «нитью» даст астрофизикам редкий шанс увидеть различные этапы эволюции галактик.

