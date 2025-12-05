Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета

Россия опустилась сразу на 26 позиций в глобальном индексе качества сетей (Global Network Excellence Index) аналитической компании Opensignal. По итогам третьего квартала 2025 года российский интернет оказался на 102-м месте.

Глобально средняя скорость мобильного интернета в России в последние годы не снижается, однако в других странах активно запускаются мобильные сети пятого поколения (5G), средние скорости там растут.

Так, у Южной Кореи, которая возглавляет рейтинг Opensignal, средняя скорость в сетях 5G по результатам исследования составляет 457 Мбит/с, тогда как в России средняя скорость мобильного интернета находится в районе отметки 24 Мбит/с.

Участники рынка отмечают, что в ближайшие годы из-за растущего потребления трафика емкость существующих сетей LTE в России будет исчерпана. Сейчас российский мобильный интернет «разгоняют» в основном за счет перевода частот 2G/3G в LTE.

Для развития мобильного интернета приоритетными является так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц, однако его сегодня занимают спутниковые системы связи Роскосмоса, Минобороны и правоохранительных ведомств.