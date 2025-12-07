НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чешский журналист напомнил о слабом месте Европы

Источник:
Lidovi noviny
197 7
Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

Европа из-за проблем в логистике проиграет в вооруженном конфликте с Россией, даже не успев начать военные действия, считает военный обозреватель чешского издания Lidovi noviny Степан Хобза.

«Говоря о войне с Россией, европейцы представляют себе танки, орудия, самолеты, потому что все это у них в какой-то мере есть. Но жаждущие бойни стратеги забывают о главном — и это значит, что в случае потенциального конфликта Европа проиграет, даже не успев начать военные действия», — отмечает Хобза.

По его словам, война — это, прежде всего, логистика: большое количество техники необходимо доставить на фронт как можно скорее. С этим в Европе проблемы. Показательный пример — другая ширина колеи у стран Балтии. Это значит, что танки и орудия на польско-литовской границе придется перегружать на другие составы

На перегрузку эшелонов с боевой техникой уйдет уйма времени. А страны Балтии считаются наиболее вероятной областью возможных столкновений между Россией и НАТО, указал обозреватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему НАТО проиграет войну России

Но разной шириной колеи логистические трудности НАТО не ограничиваются. Германия также испытывает проблемы с логистикой из-за низкого качества и грузоподъемности собственных железных дорог, добавил журналист.

«О проблемах, которые для проведения военных операций создают грузоподъемность и разница в ширине колеи, известно уже более ста лет. В своих мемуарах об этом писал еще бывший офицер немецкой армии Эрих фон Манштейн, который назвал это одной из серьезных причин поражения вермахта на восточном фронте», — напомнил Хобза.

