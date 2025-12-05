НАВЕРХ
Деревня Простоквашино получит 5 млн рублей от проката фильма-тезки

Sibnet.ru
Кадр из фильма «Простоквашино»
Фото: © предоставлено ТНТ

ТНТ направит первые 5 миллионов рублей, полученных от проката фильма «Простоквашино», на развитие одноименной деревни, сообщила Sibnet.ru пресс-служба телеканала.

«Недавно узнала, что настоящая деревня Простоквашино находится в Нижегородской области. <…> Хочу, чтобы Простоквашино стало лучшим глэмпингом страны — местом, куда семьи поедут за эмоциями, атмосферой и ощущением детства. Давайте вместе поддержим Простоквашино. Make Простоквашино great again!» — цитирует пресс-служба генерального директора ТНТ Тину Канделаки.

Деревня Простоквашино много лет является локальным туристическим объектом и культурной точкой притяжения региона. Инвестиции позволят расширить функциональные возможности площадки, модернизировать инфраструктуру, создать новые зоны для семейного отдыха, а также подготовить ее к проведению пресс-туров, тематических встреч и специальных мероприятий под брендом фильма.

«Простоквашино» — семейная приключенческая комедия по мотивам книги Эдуарда Успенского. Мальчик Дядя Фёдор, не получив разрешения завести питомца, уезжает в деревню Простоквашино вместе с котом Матроскиным и по пути знакомится с говорящим псом Шариком. Там троица осваивает деревенскую жизнь и сталкивается с вечным ворчуном почтальоном Печкиным.

В фильме снялись Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина. Режиссер проекта — Сарик Андреасян. В прокат картина выйдет 1 января 2026 года.

