УАЗ отказался от выпуска электромобилей

Ульяновский автомобильный завод не планирует в ближайшем будущем выпускать электромобили, он сосредоточится на машинах с двигателями внутреннего сгорания, сообщил представитель предприятия.

«На ближайшую перспективу выпуск электромобиля не стоит на повестке дня Ульяновского автозавода, поскольку в настоящее время компания, как вы знаете, ориентируется на расширение линейки модификаций с традиционными силовыми агрегатами», — сказал «Газете.Ru» представитель УАЗа.

Хотя работать над электромобилями УАЗ начал еще в 1959 году. Тогда инженеры собрали УАЗ-450ЭМ на основе серийной модели. Эту машину использовали для обслуживания аэродромов.

А в 1974 году УАЗ создал мини-грузовик на базе «буханки» с электрической установкой. Тогда на заводе думали над идеей экологичного грузовика для городской эксплуатации.

«Буханка» с электродвигателем прошла испытания

