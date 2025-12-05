ЦБ отменит ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян

Банк России с 8 декабря отменит ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц из дружественных стран, сообщила пресс-служба Центробанка.

«Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц-нерезидентов из дружественных стран», — сказано в сообщении.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине и последующего введения международных санкций. Сейчас установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Вместе с тем Банк России решил сохранить до 7 июня 2026 года включительно запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран.