Роскомнадзор усилил борьбу с VPN

РБК
Роскомнадзор обновил настройки своих технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), приступив к блокировке протоколов SOCKS5, VLESS И L2TP.

Данные протоколы в последние месяцы стали активно использоваться для обхода блокировок в интернете, поэтому регулятор усилил борьбу с ними, пишет РБК со ссылкой на независимых экспертов.

Так, одним из самых распространенных инструментов доступа к заблокированным ресурсам стал протокол VLESS — он оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам.

Протоколы SOCKS5 и L2TP являются достаточно старыми, но их можно использовать в связке с другими решениями. Отмечается, что все три протокола использовались в решениях Virtual Private Network (VPN), которые шифруют данные пользователя и скрывают его местоположение.

Представитель Роскомнадзора в комментарии изданию отметил, что ведомство «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети интернет и сети связи общего пользования».

По оценкам аналитиков, усиление борьбы с технологически продвинутыми протоколами приведет к повышению стоимости и сложности обхода блокировок для массового пользователя.

Обсуждение (2)
