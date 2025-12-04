Мединский удивился, что капибара — реальное животное

Помощник президента РФ Владимир Мединский до недавнего времени не знал, что капибара — это реальное животное.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — рассказал Мединский ТАСС.

Теперь, отметил политик, он планирует вживую познакомиться с капибарами. Например, пойти с дочерью на экскурсию.

Капибара — это полуводное травоядное животное. Относится к типу грызунов (самые крупные из них могут весить до 65 килограммов). Место обитания капибар — берега водоемов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, также встречаются в Аргентине, Боливии, Бразилии и Эквадоре.