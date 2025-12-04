НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мединский удивился, что капибара — реальное животное

Источник:
Sibnet.ru
373 2
Капибары
Фото: Adrian Pingstone

Помощник президента РФ Владимир Мединский до недавнего времени не знал, что капибара — это реальное животное.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — рассказал Мединский ТАСС.

Теперь, отметил политик, он планирует вживую познакомиться с капибарами. Например, пойти с дочерью на экскурсию.

Капибара — это полуводное травоядное животное. Относится к типу грызунов (самые крупные из них могут весить до 65 килограммов). Место обитания капибар — берега водоемов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, также встречаются в Аргентине, Боливии, Бразилии и Эквадоре.

Еще по теме
Названы самые важные для россиян песни
Глава СПЧ увидел двойные стандарты в отношении обнаженных тел
Четверть медиков в Сибири поменяла работу в первые три месяца
Часть россиян получат две пенсии в декабре
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
Маск раскрыл имя следующего президента США
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин пообещал освободить Донбасс
Россиянам поставят в паспорте новую отметку
Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
Мединский удивился, что капибара — реальное животное
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-2rist-

сначало прочитал "Юморист года".

olegsbeglov

Да уж. Медведевский вклад действительно крайне ОСОБЫЙ. Сам учредил, сам победил.

orangeraven

Предложите ваши варианты, кто бы это мог быть? Неужели турки? Или Россия сама себя атаковала? До чего...

Keks_

Производство классики бы возобновили тыс. за 600-700₽ - думаю спрос был бы особенно в регионах.