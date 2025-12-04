НАВЕРХ
Wildberries запустил раздел с товарами из Индии

Источник:
Sibnet.ru
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries запустил специальный раздел под названием «Товары из Индии», в нем представлено более миллиона товаров индийского происхождения, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«По итогам 11 месяцев 2025 года рост продаж товаров из Индии составил порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Товары, произведенные в Индии, занимают стабильную долю на платформе», — отмечается в сообщении.

На маркетплейсе уже есть национальные разделы с соответствующими товарами — например, «Сделано в России» с сортировкой по регионам страны. В 2025 году Wildberries запустил подборки «Сделано в Беларуси» и «Сделано в Узбекистане».

Таким образом, «Сделано в Индии» станет третьим разделом в каталоге локальных товаров. По данным индийского Министерства торговли и промышленности, общий объем экспорта из Индии в Россию в 2023–2024 годах вырос почти в 1,4 раза и составил 4,26 миллиарда долларов.

