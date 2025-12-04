Енот разгромил алкомаркет и уснул пьяным в туалете

Енот забрался в винный магазин в Вирджинии, расколотил бутылки, напробовался напитков и уснул пьяным в туалете, сообщили представители компании.

Мохнатый разбойник разбил 14 бутылок спиртного на 250 долларов. Он перепробовал ром, скотч, самогон, канадский виски, водку, виски с арахисовым маслом и выбрал праздничный гоголь-моголь в качестве вечернего напитка, рассказала представитель сети Virginia ABC Кэрол Мойер The Washington Post.

Утром енота нашли уснувшим в туалете. Зверька отвезли в приют службы по контролю за животными округа Гановер, чтобы, как пошутили в приюте, «бандит в маске» протрезвел перед допросом.

«После нескольких часов сна и при отсутствии признаков травмы (кроме, может быть, похмелья и неправильного жизненного выбора) он был благополучно выпущен обратно в дикую природу, надеемся, выучив, что взлом с проникновением — это не выход», — отметили сотрудники приюта.