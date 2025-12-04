НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Енот разгромил алкомаркет и уснул пьяным в туалете

Источник:
Sibnet.ru
237 1
Пьяный енот в винном магазине
Фото: © Hanover County Protection

Енот забрался в винный магазин в Вирджинии, расколотил бутылки, напробовался напитков и уснул пьяным в туалете, сообщили представители компании.

Мохнатый разбойник разбил 14 бутылок спиртного на 250 долларов. Он перепробовал ром, скотч, самогон, канадский виски, водку, виски с арахисовым маслом и выбрал праздничный гоголь-моголь в качестве вечернего напитка, рассказала представитель сети Virginia ABC Кэрол Мойер The Washington Post.

Утром енота нашли уснувшим в туалете. Зверька отвезли в приют службы по контролю за животными округа Гановер, чтобы, как пошутили в приюте, «бандит в маске» протрезвел перед допросом.

«После нескольких часов сна и при отсутствии признаков травмы (кроме, может быть, похмелья и неправильного жизненного выбора) он был благополучно выпущен обратно в дикую природу, надеемся, выучив, что взлом с проникновением — это не выход», — отметили сотрудники приюта.

Еще по теме
Красноярский манул Борис подготовился к зиме. ФОТО
Бездомных собак использовали для раздачи бесплатного Wi-Fi
Циветты впервые в России размножились в Новосибирском зоопарке
Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла Жорика
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Суд запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин пообещал освободить Донбасс
Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»
Российские власти взялись за круглосуточные магазины
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-2rist-

сначало прочитал "Юморист года".

orangeraven

Предложите ваши варианты, кто бы это мог быть? Неужели турки? Или Россия сама себя атаковала? До чего...

Keks_

Производство классики бы возобновили тыс. за 600-700₽ - думаю спрос был бы особенно в регионах.

olegsbeglov

Да уж. Медведевский вклад действительно крайне ОСОБЫЙ. Сам учредил, сам победил.