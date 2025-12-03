«Сибирь» упустила победу в голевой перестрелке со «Спартаком»

«Сибирь» упустила победу в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:7.

За «Сибирь» отличились: Ивана Климович, Антон Косолапов, Иван Абрамов, Скотт Уилсон, Семен Кошелев и Чейз Приски. При этом по ходу встречи красно-белые отыгрались с 4:0 и 6:3, забросив дважды на 60-й минуте игры.

Исход поединка решил овертайм, на перерыв перед которым команды ушли при счете 6:6. В дополнительное время свой момент использовал «Спартак» — шайбу забросил Михаил Мальцев. У «Сибири» лучшим стал Антон Косолапов, набравший четыре очка.

«Сибирь» в следующей игре 7 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом». Новосибирцы остались на последнем месте в Восточной конференции, у них 24 очка за 33 матча.