«Сибирь» упустила победу в голевой перестрелке со «Спартаком»

Источник:
Sibnet.ru
145 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

«Сибирь» упустила победу в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:7.

За «Сибирь» отличились: Ивана Климович, Антон Косолапов, Иван Абрамов, Скотт Уилсон, Семен Кошелев и Чейз Приски. При этом по ходу встречи красно-белые отыгрались с 4:0 и 6:3, забросив дважды на 60-й минуте игры.

Исход поединка решил овертайм, на перерыв перед которым команды ушли при счете 6:6. В дополнительное время свой момент использовал «Спартак» — шайбу забросил Михаил Мальцев. У «Сибири» лучшим стал Антон Косолапов, набравший четыре очка.

«Сибирь» в следующей игре 7 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом». Новосибирцы остались на последнем месте в Восточной конференции, у них 24 очка за 33 матча.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение
Топ комментариев

orangeraven

Предложите ваши варианты, кто бы это мог быть? Неужели турки? Или Россия сама себя атаковала? До чего...

Keks_

Производство классики бы возобновили тыс. за 600-700₽ - думаю спрос был бы особенно в регионах.

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

mosquito__2010

и тут очень уместна песенка фунтика про карамельку за щекою. уж такова ваша эмалированная судьба. аминь.