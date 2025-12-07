Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит большинство зарубежных самолетов с точки зрения летно-технических характеристик, считают эксперты Military Watch Magazine (MWM).

«Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал способность сохранять характерную для него высокую маневренность даже при оснащенности дальнобойными ракетами класса "воздух-поверхность"», — говорится в материале MWM.

Эксперты издания уверены, что российский истребитель заметно лучше большинства конкурирующих моделей по летным характеристикам, в том числе американских F-22 и F-35.

Шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан отметил, что Су-57 сохраняет высокие летные качества, даже когда в отсеках вооружения находятся тяжелые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ.

Российский истребитель может выполнять все фигуры высшего пилотажа, когда полностью оснащен необходимым оборудованием, и выходить на критические режимы полета, отметил Богдан.