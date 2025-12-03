НАВЕРХ
Возобновятся поиски загадочно исчезнувшего рейса MH370

Фото: LS2 Karolina Karmowska-Brooks / CC BY-SA 2.0

Поиски пропавшего более 11 лет назад авиалайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370, возобновятся до конца года, сообщил Минтранс Малайзии.

Рейс MH370, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, исчез над Южно-Китайским морем. Ожидается, что поиски возобновятся 30 декабря в районе, где наиболее вероятно обнаружение самолета.

Поиски будет вести специализированная компания Ocean Infinity, которая занимается глубоководными работами. В случае обнаружения обломков самолета она получит от властей страны 70 миллионов долларов.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез. Связь с лайнером была потеряна менее чем через час после взлета, когда он находился над Южно-Китайским морем.

На его борту находились 239 человек — 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они признаны погибшими. Следствие полагает, что пилот самолета намеренно отклонил его от курса, после чего он рухнул в южной части Индийского океана, когда у него закончилось топливо.

