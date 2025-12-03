Возобновятся поиски загадочно исчезнувшего рейса MH370

Поиски пропавшего более 11 лет назад авиалайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370, возобновятся до конца года, сообщил Минтранс Малайзии.

Рейс MH370, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, исчез над Южно-Китайским морем. Ожидается, что поиски возобновятся 30 декабря в районе, где наиболее вероятно обнаружение самолета.

Поиски будет вести специализированная компания Ocean Infinity, которая занимается глубоководными работами. В случае обнаружения обломков самолета она получит от властей страны 70 миллионов долларов.

На его борту находились 239 человек — 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они признаны погибшими. Следствие полагает, что пилот самолета намеренно отклонил его от курса, после чего он рухнул в южной части Индийского океана, когда у него закончилось топливо.