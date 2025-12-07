НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психолог дала совет, как освоится на новой работе

Источник:
«Известия»
224 0
Коллектив
Фото: © Pxhere.com

Традиционные советы сводятся к общим рекомендациям: быть открытым, демонстрировать навыки и изучать корпоративную культуру. Но все они вращаются вокруг страха «понравлюсь ли я?»

«Эта тревога заставляет человека напрягаться, излишне стараться угодить и, как следствие, упускать действительно важные аспекты построения отношений. В результате страдает как комфорт самого новичка, так и его профессиональная эффективность», — рассказала Чаликова в интервью «Известиям».

Психолог предложила сместить фокус с попыток понравиться на активную демонстрацию своей ценности. «Вместо того чтобы пытаться быть удобным для всех, важно осознанно транслировать свои сильные стороны и не бояться проявлять уникальность», — пояснила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда переходить на «ты» с коллегами

По ее словам, на первом этапе нужно включить режим «наблюдателя», чтобы понять неформальную структуру коллектива и выявить реальных лидеров. Важно быстро освоить сленг, шутки и ритуалы, что позволит избежать коммуникативных провалов. Параллельно стоит проанализировать, какие коллеги заряжают позитивом, а какие проявляют токсичность.

«На следующем этапе важно перейти от пассивного состояния к активной позиции, выраженной вопросом "как я могу помочь?"» — отметила Чаликова, добавив, что через решение небольших, но значимых задач завоевать уважение коллег и укрепить собственную уверенность.

Еще по теме
Опрос показал, когда молодежь начинает половую жизнь
Долина показала паспорт мошенника с фото Человека-паука Тома Холланда
Долина публично пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры
Долина объяснила молчание о квартире шоком и требованиями следствия
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
31
Китай обложит налогом презервативы
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
20
Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска