Психолог дала совет, как освоится на новой работе

Традиционные советы сводятся к общим рекомендациям: быть открытым, демонстрировать навыки и изучать корпоративную культуру. Но все они вращаются вокруг страха «понравлюсь ли я?»

«Эта тревога заставляет человека напрягаться, излишне стараться угодить и, как следствие, упускать действительно важные аспекты построения отношений. В результате страдает как комфорт самого новичка, так и его профессиональная эффективность», — рассказала Чаликова в интервью «Известиям».

Психолог предложила сместить фокус с попыток понравиться на активную демонстрацию своей ценности. «Вместо того чтобы пытаться быть удобным для всех, важно осознанно транслировать свои сильные стороны и не бояться проявлять уникальность», — пояснила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда переходить на «ты» с коллегами

По ее словам, на первом этапе нужно включить режим «наблюдателя», чтобы понять неформальную структуру коллектива и выявить реальных лидеров. Важно быстро освоить сленг, шутки и ритуалы, что позволит избежать коммуникативных провалов. Параллельно стоит проанализировать, какие коллеги заряжают позитивом, а какие проявляют токсичность.

«На следующем этапе важно перейти от пассивного состояния к активной позиции, выраженной вопросом "как я могу помочь?"» — отметила Чаликова, добавив, что через решение небольших, но значимых задач завоевать уважение коллег и укрепить собственную уверенность.