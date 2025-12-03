Рубио раскрыл основной предмет спора на переговорах по Украине

Оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) стали предметом спора между Киевом и Москвой в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины», — приводит РБК слова Рубио, сказанные им в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь отметил, что США пытаются понять, возможно ли завершить конфликт и «защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны».

«Я думаю, что мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы еще не там, еще недостаточно близко. Но надеюсь, это изменится», — сказал Рубио.

Помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров Владимира Путина с представителями США заявил, что «компромиссного варианта найдено не было».

По словам Ушакова, «некоторые наработки» Вашингтона «выглядят более-менее приемлемыми», но это нужно обсуждать. Россия «с чем-то готова согласиться», но есть и моменты, которые «вызвали критику», пояснил он.