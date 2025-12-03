НАВЕРХ
Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии

Источник:
РИА Новости
Вице-премьер России Татьяна Голикова
Фото: Svklimkin / CC BY 4.0

Российское правительство спрогнозировало потребности экономики в трудовых ресурсах и определило две самые востребованные рабочие профессии, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <…> Это сварщики и швеи», — приводит РИА Новости слова Голиковой, сказанные ей на награждении конкурса «Лучший по профессии».

По ее словам, именно эти профессии обеспечат стране технологическое развитие в условиях курса на суверенитет и импортозамещение.

Эксперт назвала две причины роста престижа рабочих профессий

Российское правительств обновляет перечень профессий. С 1 января 2026 года в него войдут коуч, спа-менеджер, специалист по искусственному интеллекту (ИИ), копирайтер и ландшафтный дизайнер.

Экономика #Рынок труда
Обсуждение (2)
