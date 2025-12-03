Четверть медиков в Сибири поменяла работу в первые три месяца

Четверть работников в медицинских организациях Сибирского федерального округа (СФО) принимает решение сменить работу в первые три месяца после трудоустройства, сообщил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

«Ввиду этого кадровый дефицит остается очень высоким», — цитирует ТАСС слова Серышева, сказанные им на заседании Совета ректоров СФО.

По его мнению, вопрос нехватки медицинских кадров призван решить новый федеральный закон, принятый в ноябре 2025 года.

С 1 марта 2026 года выпускники медицинских вузов должны отработать под руководством наставника в муниципальных и государственных медицинских учреждениях не более трех лет.

Минздрав установит перечень специальностей, после завершения обучения по которым в отношении выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское образование и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, будет осуществляться такое наставничество. Срок наставничества будут определять в зависимости от специальности и/или места нахождения организации, в которой выпускник вуза/колледжа будет работать.