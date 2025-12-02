Цены на электромобиль «Атом» утекли в Сеть

Российский электромобиль «Атом» будет стоить 3,9 миллиона рублей без учета господдержки, следует из данных информационного сайта atom.auto.

Покупателям предложили забронировать «Атом» по фиксированной цене — 3,9 миллиона рублей, стоимость бронирования — 500 тысяч рублей, сообщалось на сайте. Расчетная стоимость с учетом господдержки — 2,975 миллиона рублей.

«"Атом" публично не объявлял цену, но в ближайшие дни действительно готовит предложение для всех участников программы бронирования "Хочу "Атом" с фиксацией будущей цены менее 3 миллионов рублей, учитывая господдержку, и спецусловиями по гарантии и сервису», — прокомментировала пресс-служба компании ТАСС.

«Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. По размерам сопоставим с Lada Granta. Оснащен электромотором мощностью 204 лошадиные силы. На 77-киловаттной батарее сможет проехать до 500 километров без подзарядки. На пополнение энергии на 100-километровую поездку потребуется восемь минут.

Гендиректор компании-разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк летом 2024 года сообщал, что «Атом» будет стоить в диапазоне от 2,9 миллиона до 4 миллионов рублей без учета государственных субсидий.

Для сравнения: Tesla Model Y в Китае можно купить за 2,6 миллиона рублей, отметил автоэксперт Александр Шумский в телеграм-канале.