Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал вторник, 2 декабря важным днем для мира. У российского лидера Владимира Путина состоится важная встреча.

«Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Путин встретится 2 декабря со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Это уже шестой визит посланника Трампа в Москву. На этот раз он посетит Кремль в составе делегации. К переговорам присоединится тесть президента США Джаред Кушнер.

Ключевая тема встречи — урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине

Нынешнему визиту Уиткоффа в Москву предшествовали переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде, а до этого — трехсторонние консультации между Россией, США и Украиной.

По утверждению портала Axios, мирные переговоры сейчас сосредоточены на том, где по предлагаемому США мирному соглашению будет де-факто проходить граница с Россией.