Ученые сообщили о накоплении Солнцем энергии перед супервзрывом

Источник:
Sibnet.ru
Солнечная вспышка
Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Genna Duberstein

Самый крупный в 2025 году комплекс пятен сформировался на вышедшей к Земле стороне Солнца, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщила Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тысячи единиц», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии.

По словам ученых, пока это составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше рекордных за этот год 1,2 тысячи единиц в мае.

Ученые назвали «молчание» этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, «загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной».

«На что расходуется накапливаемая тут энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, непонятно. Варианта тут, собственно, два. Либо тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва, либо, даже не знаем ...», — сказано в сообщении.

Наука #Космос
