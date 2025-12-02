НАВЕРХ
Заработает безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией

Источник:
Sibnet.ru
Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в начале следующего года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается безвизового режима, юридически сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать нашу страну», — уточнил он.

Ранее в понедельник на полях делового форума в Эр-Рияде представители России и Саудовской Аравии подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов.

Согласно документу, граждане одной страны могут непрерывно находиться на территории другой без визы в течение 90 дней, также они могут пребывать в ней в течение нескольких периодов, общая продолжительность которых не превышает этот срок в течение одного календарного года.

Если же граждане находятся в стране больше 90 суток, то должны получить визу. Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужно получить визу либо онлайн, либо по прибытии в аэропорту.

Жизнь #Туризм
