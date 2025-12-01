Средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет 47 лет, соответствующие данные от высокопоставленного украинского дипломата получило агентство Reuters.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, под которую не попадали лишь мужчины младше 27 и старше 60 лет. В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет.

Из-за острой нехватки личного состава власти Украины в феврале 2025 года запустили программу вербовки молодежи. В рамках этой кампании добровольцам предлагались высокая ежемесячная зарплата, премия и беспроцентная ипотека.

Агентство отслеживало судьбу 11 новобранцев младше 25 лет, которые подписали соответствующие годовые контракты с Минобороны и весной прошли ускоренную подготовку в военном учебном лагере перед отправкой на фронт.

Автор материала отмечает, что никто из них больше не служит в ВСУ: четверо были ранены, трое пропали без вести, двое ушли в самоволку, один заболел, еще один покончил с собой.