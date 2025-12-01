Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неформальных переговоров с представителями США заявил о готовности покинуть пост, но не ранее чем через полтора года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Ранее состоялся телефонный разговор между Мадуро и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер угрожал применить силу, если президент Венесуэлы не уйдет в отставку добровольно.

После Мадуро пообещал покинуть пост через 18 месяцев. Но такой срок не устроил Вашингтон. Белый дом настаивает на немедленной отставке президента Венесуэлы, рассказал CNN источник.

Трамп обвиняет Мадуро в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков и грозит применить военную силу для смены правящего режима в Венесуэле.

ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих. В субботу, 29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.