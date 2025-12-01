Начал действовать сезонный штраф за отсутствие зимних шин

Эксплуатация автомобиля без зимней резины вновь стала нарушением с 1 декабря. На машине до февраля должны быть установлены зимние шины.

Правило касается категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили). С декабря по февраль на всех колесах должны быть установлены зимние шины.

Штраф за езду на несезонной резине составляет 500 рублей. Инспекторы может выявит нарушение визуально — по специальной маркировке и символу снежинки на шинах.

Запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой вступил в России в силу с 1 сентября 2023 года.