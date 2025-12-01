НАВЕРХ
Начал действовать сезонный штраф за отсутствие зимних шин

Источник:
Sibnet.ru
277 1

Эксплуатация автомобиля без зимней резины вновь стала нарушением с 1 декабря. На машине до февраля должны быть установлены зимние шины.

Правило касается категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили). С декабря по февраль на всех колесах должны быть установлены зимние шины.

Штраф за езду на несезонной резине составляет 500 рублей. Инспекторы может выявит нарушение визуально — по специальной маркировке и символу снежинки на шинах.

Запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой вступил в России в силу с 1 сентября 2023 года.

Авто #Автоправо
Обсуждение (1)
Топ комментариев

EvgenAEY

Ну началось и снова не гибнут пенсионеры, нахлебники, работали во благо элиты работали, а теперь перестали...

Alex B 69

Страна, выпускающяя УАЗики и ТАЗы, блокирует ввоз гибридов из за технического несовершенства своих средств...

kraft1

Когда поднимали пенсионный возраст Путин сказал что у нас самый высокий рост продолжительности жизни...

-Керя-

Что могу сказать - Прощаем всем , но не прощаем своим...