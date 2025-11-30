Защиту покупателей от «схемы Долиной» предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денежных средств продавцом, если сделка была признана судом недействительной.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников («схема Долиной»). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.

«Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продаже недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», — пояснил РИА Новости Кошелев.

Он отметил, что до полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя", - сказал Кошелев РИА Новости.

По словам парламентария, залоговое состояние не может длиться вечно, поэтому его можно ограничить одним годом. «Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств», — подчеркнул Кошелев.