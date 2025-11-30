НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский призвал Запад давить на Россию вместо Украины

Источник:
Sibnet.ru
408 3
Президент Украина Владимир Зеленский
Президент Украина Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

резидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которого призвал усилить давление на Россию.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, которые должны состояться 30 ноября.

«На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее бывший главком украинских вооруженных сил (ВСУ), посол в Британии Валерий Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией даже, если не добьется «полной победы».

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 ноября заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий в Донбассе, «тогда и прекратятся боевые действия».

Еще по теме
Лавров рассказал, как Европа сама себя отстранила от переговоров
Космонавт предсказал войну за территории на Луне
МИД Казахстана выразил Украине протест из‑за атаки на терминал
Трамп потребовал от Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Срок службы российского интернета подошел к концу
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

47343

А Власти говорили что не будут изменять налоги до 2030г в общем очередная ложь

EvgenAEY

Ну началось и снова не гибнут пенсионеры, нахлебники, работали во благо элиты работали, а теперь перестали...

Alex B 69

Страна, выпускающяя УАЗики и ТАЗы, блокирует ввоз гибридов из за технического несовершенства своих средств...

-Керя-

Что могу сказать - Прощаем всем , но не прощаем своим...