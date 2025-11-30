Зеленский призвал Запад давить на Россию вместо Украины

резидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которого призвал усилить давление на Россию.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, которые должны состояться 30 ноября.

«На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее бывший главком украинских вооруженных сил (ВСУ), посол в Британии Валерий Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией даже, если не добьется «полной победы».

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 ноября заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий в Донбассе, «тогда и прекратятся боевые действия».