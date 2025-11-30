НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров рассказал, как Европа сама себя отстранила от переговоров

Источник:
ТАСС
164 0
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы МИД России, «в крайний раз это было в апреле 2022-го года, когда по требованию экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, «при полном непротивлении - если не согласии - Европы, провалились стамбульские договоренности».

«Это практически не обсуждалось», — добавил Лавров, комментируя возможное участие европейских стран в переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.

Еще по теме
Космонавт предсказал войну за территории на Луне
МИД Казахстана выразил Украине протест из‑за атаки на терминал
Трамп потребовал от Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

47343

А Власти говорили что не будут изменять налоги до 2030г в общем очередная ложь

DADMAL

Кто бы их уже заблокировал товарищи раз и навсегда.

EvgenAEY

Ну началось и снова не гибнут пенсионеры, нахлебники, работали во благо элиты работали, а теперь перестали...

10Granit10

государством правят садомиты чему удевляться.