Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы МИД России, «в крайний раз это было в апреле 2022-го года, когда по требованию экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, «при полном непротивлении - если не согласии - Европы, провалились стамбульские договоренности».

«Это практически не обсуждалось», — добавил Лавров, комментируя возможное участие европейских стран в переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.