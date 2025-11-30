НАВЕРХ
Мошенники стали продавать икорный суп вместо икры

Источник:
РИА Новости
Мошенники продают россиянам «икорный суп», заманивая жертву дешевой ценой, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле"», — рассказал РИА Новости Зверев.

В результате, по его словам, обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем — подделку.

Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы «неминуемом росте цен на икру к Новому году» и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать «выгодные предложения» в мессенджерах и социальных сетях.

