Мошенники стали продавать икорный суп вместо икры

Мошенники продают россиянам «икорный суп», заманивая жертву дешевой ценой, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле"», — рассказал РИА Новости Зверев.

В результате, по его словам, обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем — подделку.

Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы «неминуемом росте цен на икру к Новому году» и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать «выгодные предложения» в мессенджерах и социальных сетях.