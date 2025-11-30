НАВЕРХ
Трамп потребовал от Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы

Источник:
The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора потребовал от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп сказал Мадуро, что «если он не уйдет по своей воле», США рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы, включая применение силы, рассказали источники.

По их словам, лидеры двух стран также обсудили по телефону возможную амнистию для Мадуро и его ближайшего окружения.

Белый дома обвиняет венесуэльского лидера в наркоторговле и считает, что якобы «представляет угрозу национальной безопасности» Соединенных Штатов.

США в последние месяцы стягивали к берегам Венесуэлы значительные силы. Ранее Трамп назвал закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее.

В МИД Венесуэлы решительно отвергли это заявление. В ведомстве назвали его «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и устав ООН.

Политика #Мир
Обсуждение (2)
