Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, заявил президент США Дональд Трамп.

«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, имейте в виду, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы. Уведомление действует по 19 февраля 2026 года.

Операторам воздушных судов рекомендовали «проявлять осторожность при полетах в районе полетной информации аэропорта Майкетия на всех высотах в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле или вокруг нее».

США в последние месяцы стягивали в Карибское море мощную военную группировку, на сегодня она превышает 15 тысяч человек. В Венесуэле с конца августа объявлена всенародная мобилизация.