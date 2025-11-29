НАВЕРХ
Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

отходы и лом металлов
Фото: Zinc / CC BY-SA 4.0

Российские власти продлили на полгода временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, сообщила пресс-служба правительства. Теперь ограничения действуют до 31 мая 2026 года.

Также из страны запрещено вывозить отходы и лом металлов, плакированных драгоценными. Приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной партии независимо от их количества.

Ограничения были впервые введены в 2022 году, чтобы увеличить загрузку производственных мощностей российских предприятий. После этого их неоднократно продляли.

