Новую пенсионную реформу назвали неизбежной

Изменение соотношения работающих граждан и пенсионеров потребует новой реформы системы пенсионного обеспечения, такой вывод содержится в исследовании Института экономики РАН.

Российская пенсионная система основана на страховых принципах: большая часть расходов на выплату пенсий финансируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников в Социальный фонд.

Ученые в статье «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему» указывают, что увеличение доли пенсионеров приведет к снижению объема страховых взносов, что потребует больших трансфертов на выплату пенсий из федерального бюджета.

Так, в 2024 году численность мужчин в возрасте 25–54 лет составляла 30 миллионов человек, а женщин 30–54 лет — 28 миллионов человек. Ожидается, что данные группы будут непрерывно сокращаться.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2026 году эти группы населения сократятся на 1,8% и 1,7% соответственно, к 2028-му — на 3,3% и 3,9% соответственно, а к 2030 году — на 4,8% и 6,4% соответственно.

Даже с учетом роста числа работников предпенсионного и пенсионного возраста количество занятых к 2026 году относительно 2024 года сократится на 1,8%, к 2028-му — на 2,8%, к 2030-му — на 3,6%, прогнозируют экономисты.

Это приведет к тому, что совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в 2025–2045 годах увеличится с 37,1% до 51,2% и достигнет показателя 2018 года, когда было принято решение о повышении пенсионного возраста.