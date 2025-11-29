НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение

Источник:
Sibnet.ru
1168 11
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил свою яркость, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Интенсивность свечения 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли снизилась почти на треть — сейчас она составляет 63% от той, что была шесть дней назад, отмечается в сообщении. Яркость падает, несмотря на быстрое приближение объекта к Земле.

«Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, четвертое место по яркости, среди почти ста комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения», — уточнили астрономы.

Если классификация 3I/ATLAS верна и объект действительно является межзвездной кометой, то он должен светить отраженным светом Солнца. Таким образом, по мере увеличения расстояния от звезды яркость тела должна падать.

Однако специалисты не исключают, что на снижение яркости влияют внутренние причины, например, скрытые от наблюдения изменения характеристик центрального тела, среди которых ключевым является альбедо — характеристика диффузной отражательной поверхности.

Природа 3I/ATLAS вызывает споры в научной среде. Большинство исследователей идентифицируют 3I/ATLAS, как комету, однако ряд данных указывают на искусственную природу космического «гостя». По этой теории объект может быть огромным инопланетным звездолетом.

Объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Тема: Человек и космос
Сильные вспышки зафиксировали на Солнце
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Солнце выбросило «царь‑протуберанец». ВИДЕО
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
32
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
31
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
22
Глава офиса Зеленского подал в отставку