Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение

Межзвездный объект 3I/ATLAS резко снизил свою яркость, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Интенсивность свечения 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли снизилась почти на треть — сейчас она составляет 63% от той, что была шесть дней назад, отмечается в сообщении. Яркость падает, несмотря на быстрое приближение объекта к Земле.

«Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, четвертое место по яркости, среди почти ста комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения», — уточнили астрономы.

Если классификация 3I/ATLAS верна и объект действительно является межзвездной кометой, то он должен светить отраженным светом Солнца. Таким образом, по мере увеличения расстояния от звезды яркость тела должна падать.

Однако специалисты не исключают, что на снижение яркости влияют внутренние причины, например, скрытые от наблюдения изменения характеристик центрального тела, среди которых ключевым является альбедо — характеристика диффузной отражательной поверхности.

Природа 3I/ATLAS вызывает споры в научной среде. Большинство исследователей идентифицируют 3I/ATLAS, как комету, однако ряд данных указывают на искусственную природу космического «гостя». По этой теории объект может быть огромным инопланетным звездолетом.