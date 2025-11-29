НАВЕРХ
Украинская делегация вылетела в США для мирных переговоров

Источник:
Sibnet.ru
511 1
Флаги США и Украины
Фото: © The White House

Украинская делегация направилась в США для дальнейшего обсуждения американского мирного плана. После этого планируется провести переговоры с Москвой.

Известно, что в делегацию входят секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров и замглавы МИД Сергей Кислица, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Во Флориде они встретятся со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Именно Уиткофф руководил разработкой нового плана США. Он подробно обсудил документ с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который с 24 по 26 октября находился с визитом в Майами.

Ожидается, что Уиткофф на следующей неделе прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. По всей видимости, на переговорах будет обсуждаться прогресс, достигнутый с украинской стороной.

Изначально мирный план США включал 28 пунктов, однако в дальнейшем их количество сократили до 22 после переговоров в Женеве с участием делегаций из Украины и Евросоюза.

