Изменятся правила оформления посылок

«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления международных посылок, сообщается на сайте компании.

Изменения коснутся продуктов «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М». С 1 декабря первая буква в штриховом почтовом идентификаторе будет заменена с «R» на «L».

Отмечается, что такие меры вводятся из-за решения Всемирного Почтового союза, который регулирует международные почтовые услуги.

Этот переход обеспечит приоритет на качество электронного отслеживания отправлений. Все готовые отправления с префиксом «R» просят передать в доставку до декабря.