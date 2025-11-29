НАВЕРХ
Изменятся правила оформления посылок

Источник:
Sibnet.ru
370 0
Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления международных посылок, сообщается на сайте компании.

Изменения коснутся продуктов «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М». С 1 декабря первая буква в штриховом почтовом идентификаторе будет заменена с «R» на «L».

Отмечается, что такие меры вводятся из-за решения Всемирного Почтового союза, который регулирует международные почтовые услуги.

Этот переход обеспечит приоритет на качество электронного отслеживания отправлений. Все готовые отправления с префиксом «R» просят передать в доставку до декабря.

Жизнь #Законы
Обсуждение (0)
