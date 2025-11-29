НАВЕРХ
Путин утвердил резкое повышение МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) — с 1 января 2026 года он составит 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. На данный момент размер федерального МРОТ составляет 22 440 рублей. Ожидается, что увеличение МРОТ окажет влияние на рост заработной платы около 4,6 миллиона работников.

Согласно расчетам правительства, скорректированный с 1 января МРОТ будет превышать прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2% и составит 48% от медианной заработной платы.

МРОТ является базовой величиной для расчета зарплат, пособий и различных социальных выплат. С 2025 года его размер определяется на основе медианной зарплаты. В текущем году показатель был увеличен более чем на 16,5%.

Экономика #Деньги
