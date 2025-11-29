НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Утвержден новый тарифный коридор по ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
228 0
ОСАГО
Фото: © Sibnet.ru

Банк России ввел новый тарифный коридор по ОСАГО, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Новые правила вступят в силу с 9 декабря 2025 года.

Коридор расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для мотоциклов границы тарифного коридора сдвигаются сразу на 40%. Тарифный коридор дляобычных автовладельцев неменялся более трех лет — ссентября 2022года.

Регулятор отметил, что за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза. Только задевятьмесяцев 2025 года она увеличилась на16%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января — сентября этого года снизилась на 4%. Центробанк утверждает, что корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по более справедливой стоимости.

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента. Он снижается для 20 территорий и повышается для 28, где сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

Среди регионов, в которых произойдет наиболее сильное увеличение (вдвое) — пять территорий Новосибирской области и три территории Республики Ингушетия. Ожидается, что именно на проблемных территориях рост ставок станет самым ощутимым.

Еще по теме
Верховный суд запретил водить авто после употребления катинонов
Госавтоинспекция проведет сплошные проверки на дорогах
Названы условия замены автоматически продленных прав
МВД разработает рейтинг автошкол
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин утвердил повышение НДС
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp
Глава офиса Зеленского подал в отставку
Орбан неожиданно прибыл в Москву для встречи с Путиным
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
35
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
32
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
30
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
21
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет