Утвержден новый тарифный коридор по ОСАГО

Банк России ввел новый тарифный коридор по ОСАГО, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Новые правила вступят в силу с 9 декабря 2025 года.

Коридор расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для мотоциклов границы тарифного коридора сдвигаются сразу на 40%. Тарифный коридор дляобычных автовладельцев неменялся более трех лет — ссентября 2022года.

Регулятор отметил, что за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза. Только задевятьмесяцев 2025 года она увеличилась на16%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января — сентября этого года снизилась на 4%. Центробанк утверждает, что корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по более справедливой стоимости.

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента. Он снижается для 20 территорий и повышается для 28, где сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

Среди регионов, в которых произойдет наиболее сильное увеличение (вдвое) — пять территорий Новосибирской области и три территории Республики Ингушетия. Ожидается, что именно на проблемных территориях рост ставок станет самым ощутимым.