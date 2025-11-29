НАВЕРХ
Родившимся после смерти отца детям назначат пенсию

Источник:
Sibnet.ru
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Президент Владимир Путин подписал закон, в рамках которого детям, родившимся через 300 дней после смерти отца, начнут выплачивать пенсию. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает назначение выплаты детям, которые были зачаты с помощью ЭКО, а отцовство было подтверждено судом. Раньше страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении.

Размер такое пенсии составит 7,6 тысячи рублей в месяц. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов предусмотрена ежемесячная выплата в размере 21 тысячи рублей, инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы будут выплачивать 17 тысяч рублей каждый месяц.

Документ предусматривает, что дети смогут получать страховую пенсию и после 18 лет, если они обучаются по очной форме в образовательных организациях, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Ранее в системе социальной поддержки не существовало механизма регулярных выплат детям, появившимся на свет с применением вспомогательных репродуктивных технологий, если рождение происходило по истечении 300 дней после смерти отца.

