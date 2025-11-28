Глава офиса Зеленского подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», — сказал Зеленский.

Он также анонсировал полную перезагрузку офиса президента Украины. По словам Зеленского, 29 ноября пройдут консультации с теми, кто может возглавить президентский офис.

Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, к нему пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. После этого он написал заявление.

Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала «Мидас», связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого неформально считают «кошельком Зеленского». По версии следствия, Миндич организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны.