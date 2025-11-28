НАВЕРХ
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
201 1
WhatsApp
Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор обвинил мессенджер WhatsApp в нарушении российского законодательства и пригрозил полной блокировкой.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — заявило ведомство.

Частичное ограничение работы WhatsApp было введено в августе, тогда были заблокированы звонки. Роскомнадзор подчеркнул, что введение ограничений продолжится и посоветовал пользователям переходить на «национальные сервисы».

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (1)
Топ комментариев

urbasik

Надо коневодство возродить.и чем раньше тем лучше.

mosquito__2010

понесло гашишистов цивилизованных по ухабам да по кочкам.не ну если западная украина хотела вступить...

Denis-ka

Соловьев и его коллеги, наверное, визжат от восторга. Уже представляю, как Владимир Рудольфович (посмотрел...

карат11

Удивили! Да у нас теперь ВСЁ фальшивое, абсолютно ВСЁ.