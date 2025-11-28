Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp

Роскомнадзор обвинил мессенджер WhatsApp в нарушении российского законодательства и пригрозил полной блокировкой.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — заявило ведомство.

Частичное ограничение работы WhatsApp было введено в августе, тогда были заблокированы звонки. Роскомнадзор подчеркнул, что введение ограничений продолжится и посоветовал пользователям переходить на «национальные сервисы».

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в ведомстве.