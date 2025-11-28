Десятки жилых домов пострадали от дронов ВСУ в Новороссийске

Десятки жилых домов и сотни квартир пострадали в результате массированной атаки украинских дронов на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко.

После атаки беспилотников в ночь в Новороссийске повреждения получили 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов, написал в своем телеграм-канале Кравченко.

Основной ущерб пришелся на фасады, балконы, остекление и внутреннюю отделку жилых помещений. Все пострадавшие дома обеспечены инженерными коммуникациями, восстановительные работы ведутся при участии представителей бизнеса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

По данным оперштаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.