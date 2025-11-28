НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан неожиданно прибыл в Москву для встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, помимо прочего обсудит вопросы мирного урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба российского лидера.

В случае достижения договоренностей о личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа она может пройти в Будапеште, заявил Путин, начиная переговоры с Орбаном.

«Если в ходе наших [c США] переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад», — сказал президент России.

На встрече Орбана и Путина присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт российских нефти и газа в Венгрию. Он также планирует обсудить с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер назвал его взгляды объективными.

Орбан — принципиальный сторонник мирного урегулирования на Украине. Он выступает против помощи Киеву. Премьера Венгрии связывают дружеские отношения с Трампом.

Еще по теме
Захарова посоветовала «вызвать санитаров» для Каллас
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски
Путин объявил полное окружение Покровска и Мирнограда
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Обсуждение (1)
Картина дня
Орбан неожиданно прибыл в Москву для встречи с Путиным
Путин сравнил китайские и европейские электромобили
Фигуранты дела с квартирой Долиной получили реальные сроки
Рэпер Macan ушел в армию
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
32
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
29
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
26
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
22
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа