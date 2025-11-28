Орбан неожиданно прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, помимо прочего обсудит вопросы мирного урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба российского лидера.

В случае достижения договоренностей о личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа она может пройти в Будапеште, заявил Путин, начиная переговоры с Орбаном.

«Если в ходе наших [c США] переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад», — сказал президент России.

На встрече Орбана и Путина присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт российских нефти и газа в Венгрию. Он также планирует обсудить с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер назвал его взгляды объективными.

Орбан — принципиальный сторонник мирного урегулирования на Украине. Он выступает против помощи Киеву. Премьера Венгрии связывают дружеские отношения с Трампом.